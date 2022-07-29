جدول امتحانات السادس الإعدادي بفروعه كافة- عاجل

2022/07/29 | 15:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الجمعة، جدول امتحانات الصف السادس الإعدادي بعد التأجيل.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم)، أن "الوزارة تنشر جدول امتحانات الصف السادس الاعدادي بفروعه كافة للعام الدراسي ٢٠٢١ - ٢٠٢٢، وذلك بعد تأجيل الامتحانات يوم غد السبت، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد".

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