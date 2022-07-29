بعد ’الفازلين’.. ’جدر طبخ’ بمليون و300 ألف دينار لصحة الديوانية (وثيقة)

2022/07/29 | 15:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اثارت وثيقة شراء "جدر طبخ" جديدة لدائرة صحة محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها (بغداد اليوم)، فأنها توضح شراء مستشفى في محافظة الديوانية "جدر طبخ " بسعر مليون و300 الف دينار (للقطعة الواحدة).

وكانت (بغداد اليوم)، نشرت في وقت سابق وثيقة توضح قيام دائرة صحة محافظة الديوانية بشراء دهن فازلين بـ48 مليون دينار.

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