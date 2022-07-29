2022/07/29 | 15:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: افاد مصدر أمني، الجمعة 07/29/2022، بإصابة عنصر في الحشد الشعبي إثر مشادة تحولت لاستخدام...

ظهرت المقالة مشاجرة مسلحة بين منتسبين تنتهي باصابة احدهما في مستشفى ببغداد أولاً على المسلة.

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