2022/07/29 | 15:06 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أفاد مصدر أمني، الجمعة 07/29/2022، بوقوع حادث سير على الطريق الرابط بين بغداد والحلة،...

ظهرت المقالة حادث سير مروع يودي بحياة 12 زائراً على طريق حلة – كربلاء أولاً على المسلة.

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