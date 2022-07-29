جدول امتحانات الصف السادس الاعدادي بعد تأجيل امتحان يوم غد

2022/07/29 | 15:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نشرت وزارة التربية جدول امتحانات الصف السادس الاعدادي بفروعه كافة للعام الدراسي ٢٠٢١ – ٢٠٢٢، وذلك بعد تأجيل الامتحانات يوم غد السبت ، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

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