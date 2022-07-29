فرقة أوركسترا تعزف الموسيقى مستخدمة آلة غريبة.. ما هي؟

2022/07/29 | 16:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع مجموعة من الموسيقيين المبدعين آلاتهم التقليدية جانبًا، ولجأوا إلى آلة كاتبة كي تمنحهم صوتًا مميزًا.

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