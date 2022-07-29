شاهد بالفيديو.. نجاة 100 مسافر بينهم عراقيين بعد توقف محركات الطائرة الايرانية

2022/07/29 | 16:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mlpoenqNQVI

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