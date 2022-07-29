الأطار التنسيقي: هناك من يريد حرف أتجاهات تشكيل الحكومة ونعمل على تصحيحها

2022/07/29 | 16:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد أكد الاطار التنسيقي،اليوم الجمعة، رغبته في ان تكون جميع القوى الوطنية منسجمة في الموقف ازاء استكمال الاستحقاقات الدستورية قبيل انعقاد جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.وذكر الاطار في بيان،تلقاه/المركز الخبري الوطني/، […]

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