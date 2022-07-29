2022/07/29 | 16:07 - المصدر: مباشر
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: أكدت الحكومة الروسية في بيان اليوم الجمعة، أنها والسعودية ملتزمتان بشدة بأهداف اتفاق أوبك+ للحفاظ على استقرار السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط العالمية.
وذكر الموقع الإخباري "CNCB" أن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توافق "روسي- سعودي" على الالتزام بأهداف "أوبك+" للحفاظ على توازن أسواق النفط) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكر الموقع الإخباري "CNCB" أن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر …
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توافق "روسي- سعودي" على الالتزام بأهداف "أوبك+" للحفاظ على توازن أسواق النفط) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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