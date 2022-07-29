2022/07/29 | 16:07 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت الحكومة الروسية في بيان اليوم الجمعة، أنها والسعودية ملتزمتان بشدة بأهداف اتفاق أوبك+ للحفاظ على استقرار السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في أسواق النفط العالمية.وذكر الموقع الإخباري "CNCB" أن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر …

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