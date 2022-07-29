2022/07/29 | 16:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعا مدير تعليم المدربين في الاتحاد البلجيكيّ لكرةِ القدم كريس فان دير هايجن، اتحاد الكرة والأندية والأكاديميات إلى بناء كرة قدم حقيقية في العراق.وذكر بيان لاتحاد الكرة أن “الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، أقام وَرشةَ عَملٍ لأمناءِ سرّ ومدراء أنديةِ فرقِ الدوري المُمتاز، حاضرَ فيها مديرُ تعليم المدربين في الاتحاد البلجيكيّ لكرةِ القدم […]

ظهرت المقالة خبير بلجيكي يدعو إلى تعاون الجميع لبناء كرة قدم حقيقية في العراق أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير بلجيكي يدعو إلى تعاون الجميع لبناء كرة قدم حقيقية في العراق) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير بلجيكي يدعو إلى تعاون الجميع لبناء كرة قدم حقيقية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).