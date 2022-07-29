اجتماع أمني يناقش خطة تأمين الحماية لتظاهرات السبت

2022/07/29 | 16:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واععقدت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، اجتماعاً أمنياً لمناقشة خطة تأمين الحماية لتظاهرات يوم غد السبت.وقال إعلام القيادة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "الفريق الركن قائد عمليات بغداد أحمد سليم، ترأس مؤتمراً أمنياً موسعاً حضره قادة المقرات المتقدمة في جانبي الكرخ والرصافة، وقادة الفرق ومدراء الأجهزة الأمنية العاملة ضمن قاطع مسؤولية القيادة".وأضافت إن "المؤتمر عقد لمناقشة الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الحماية للتظاهرة السلمية المزمع انطلاقها يوم السبت".

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