حريق يلتهم موكب حسيني في كربلاء والدفاع المدني يتدخل (صور)

2022/07/29 | 16:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة،

اخماد حريق اندلع اندلع بكرفانات مشيدة

من ألواح السندويج بنل عائدة لأحد

المواكب الحسينية على طريق بغداد -

كربلاء.

وقال المديرية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان

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