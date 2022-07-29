توضيح جديد من الاطار التنسيقي بشأن الفريق التفاوضي

2022/07/29 | 16:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الاطار التنسيقي، اليوم الجمعة، ان

الفريق التفاوضي سيشرع في حواراته مع

الاطراف السياسية والاطراف الاخرى بهدف

الوصول الى تفاهمات داخلية.

وذكر الاطار في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "منذ اشهر و

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