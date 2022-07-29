المالية تصدر توضيحاً بشأن تعيين العقود

2022/07/29 | 16:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة المالية، اليوم الجمعة، صحة

صدور كتاب مزور نسب اليها بشأن تعيين

عقود في وزارة النقل.

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنها "تنفي نفيا قاطعا صحة

صدور الكتاب المزور المنسوب اليها

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