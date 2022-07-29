الأمن يغلق بوابة الخضراء المؤدية لمجلس القضاء في بغداد

2022/07/29 | 17:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإغلاق بوابة المنطقة الخضراء المؤدية إلى مبنى مجلس القضاء الأعلى، وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية أغلقت بوابة المنطقة الخضراء المؤدية إلى مبنى مجلس القضاء الأعلى بالكتل الكونكريتية".وأشار إلى انتشار الأمن بشكل مكثف حول تلك المنطقة.

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