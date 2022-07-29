2022/07/29 | 17:00 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wcRnu2UCKqc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اصحاب المحال يعيدون حياة الى سوق باب السراي بنينوى) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اصحاب المحال يعيدون حياة الى سوق باب السراي بنينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).