الحشد الشعبي: سنؤمن اكثر من 300 موكب حسيني خلال شهر محرم الحرام بديالى

2022/07/29 | 17:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكد الحشد الشعبي، الجمعة، بانه سيؤمن اكثر من 300 موكب حسيني خلال شهر محرم الحرام بديالى.وقال القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” الحشد الشعبي سيشارك بقوة في محاور خطة محرم الحرام الامنية في ديالى ضمن 13 قاطع رئيسي وستكون مهمة حماية المواكب الحسينية في صلب فعالياته الميدانية”.واضاف […]

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