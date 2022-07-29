هل يتأقلم الخليج مع إيران نووية؟ 

2022/07/29 | 17:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فشل المحادثات النووية في الوصول بعد عام ونصف من المفاوضات إلى تسوية تفضي بالعودة إلى الاتفاق النووي الموقع في 2015، يترك الغرب ومعه المنطقة أمام خيارات محدودة في التعاطي مع طهران، ويطرح بشكل جدي إمكانية التعايش مع تطويرها لسلاح نووي.

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