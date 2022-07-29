"المالية" العراقية تنفي صحة إصدارها كتابًا بشأن تعيين العقود

2022/07/29 | 18:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: نفت وزارة المالية العراقية، اليوم الجمعة، صحة صدور كتاب مزور نسب اليها بشأن تعيين العقود، فيما وصفته بالمزور.وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "تنفي نفياً قاطعاً صحة صدور الكتاب المزور المنسوب اليها …

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