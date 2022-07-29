الداخلية الإماراتية: العثور على 6 أشخاص متوفين جراء السيول

2022/07/29 | 18:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، الجمعة، العثور على 6 أشخاص متوفين جراء السيول التي شهدتها إمارات رأس الخيمة والشارقة والفجيرة.

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