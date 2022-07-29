2022/07/29 | 18:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء،

مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أولويات

استثمار الوفورات المالية والزيادة في

الإيرادات الكلية.

وقال صالح، إن "الزيادة في الإيرادات

الكلية وأساسها عوائد النفط، تخضع

عن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الكاظمي يحدد أولويات استثمار الوفورات المالية وزيادة الإيرادات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار الكاظمي يحدد أولويات استثمار الوفورات المالية وزيادة الإيرادات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).