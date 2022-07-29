إضعاف الدولة.. وزارة التجارة مثلاً - الجزء الثاني

2022/07/29 | 18:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: محمد حميد رشيد

بقت الوزارة أسيرة لفكرة كون وزارة

التجارة وزارة خدمية وتقدم المواد

باسعار مدعومة وهذا من تداعيات تكليف

الوزارة بإدارة مذكرة التفاهم على صعيد

المواد الغذائية.

ورغم أن خدمة المواط

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