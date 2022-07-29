2022/07/29 | 18:04 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم: محمد حميد رشيد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إضعاف الدولة.. وزارة التجارة مثلاً - الجزء الاول) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
هناك مساع مقصودة لإضعاف الدولة بكل
أجهزتها من أعلى هرم الدولة إلى كل
مؤسساتها ووزاراتها ؛ دولة بلا رؤية
إقتصادية واضحة وبلا هيكلية مستقرة
فرغت من الكفاءات والخبرات وبنيت على
أساس
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إضعاف الدولة.. وزارة التجارة مثلاً - الجزء الاول) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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