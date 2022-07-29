إضعاف الدولة.. وزارة التجارة مثلاً - الجزء الاول

2022/07/29 | 18:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: محمد حميد رشيد

هناك مساع مقصودة لإضعاف الدولة بكل

أجهزتها من أعلى هرم الدولة إلى كل

مؤسساتها ووزاراتها ؛ دولة بلا رؤية

إقتصادية واضحة وبلا هيكلية مستقرة

فرغت من الكفاءات والخبرات وبنيت على

أساس

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