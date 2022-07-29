2022/07/29 | 18:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال رئيس ائتلاف الحكمة اليوم الجمعة، إن البلاد تشهد محاولات عددية لزرع الفتنة بين أبناء الشعب والمكون الاجتماعي الأكبر، بحسب تعبيره.وأضاف الحكيم خلال كلمة تابعتها إيرث نيوز، “لن نقف مكتوفي الأيدي أمام محاولات البغضاء وأصوات الفتن وزج شبابنا في الصراعات والفوضى، فالوحدة العراقية خط أحمر، ولن نتهاون في ذلك مطلقا”.وتابع: “لقد […]

ظهرت المقالة ’لن نقف مكتوفي الأيدي’..



الحكيم: نشهد ’مساع خبيثة’ لزرع الفتنة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (’لن نقف مكتوفي الأيدي’.. الحكيم: نشهد ’مساع خبيثة’ لزرع الفتنة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (’لن نقف مكتوفي الأيدي’.. الحكيم: نشهد ’مساع خبيثة’ لزرع الفتنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).