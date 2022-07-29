بالصورة.. جماهير تيار الحكمة تتوافد الى ساحة الخلاني في بغداد

2022/07/29 | 18:08 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: بدأ انصار تيار الحكمة الوطني، الجمعة 07/29/2022، بالتوافد الى ساحة الخلاني وسط بغداد.وذكر...

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جماهير تيار الحكمة تتوافد الى ساحة الخلاني في بغداد أولاً على المسلة.

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