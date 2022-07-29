الحكيم يدعو جميع القوى الوطنية الى فتح صفحة جديدة أساسها الثقة

2022/07/29 | 18:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

دعا زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، الجمعة، جميع القوى الوطنية والخيرة إلى تجاوز الحساسيات والتقاطعات السابقة وفتح حوار جاد ومسؤول بروحية تليق بالعراق ومكانته، مؤكدا ان الوحدة العراقية من الخطوط الحمراء ولن نتهاون في ذلك مطلقاً.

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