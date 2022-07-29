2022/07/29 | 18:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد القيادي في الإطار التنسيقي رفيق الصالحي، اليوم الجمعة، أن التظاهرات التي خرجت ضد مرشح الإطار ليست شعبية ومدعومة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال الصالحي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الهدف من خروج هذه التظاهرات هي لابقاء الكاظمي في السلطة وهذا واضح من خلال دعم الكاظمي لها وتسهيل دخولها الى مبنى البرلمان بكل سهولة".

وأضاف أنه "عندما خرجت التظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات في حينها تم مواجهتها بالقمع ونتج عنها سقوط ضحايا وجرحى وهذا يدل على وجود غاية من المظاهرات الحالية لابقاء الكاظمي في السلطة".

يذكر أن مدير مكتب الصدر، في بغداد إبراهيم الجابري لمح، في وقت سابق، إلى عودة التظاهرات يوم السبت المقبل.

وذكر الجابري في منشور عبر صفحته على فيسبوك: "الشعب يقول أليس السبت بقريب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطار التنسيقي يتهم الكاظمي بدعم تظاهرات التيار الصدري: ليست شعبية - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطار التنسيقي يتهم الكاظمي بدعم تظاهرات التيار الصدري: ليست شعبية - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).