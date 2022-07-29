ضبط حاويتين مخالفتين لشروط الاستيراد بمنفذ أم قصر الأوسط

2022/07/29 | 18:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أعلنت هيئة المنافذ الحدودية ، اليوم الجمعة، ضبط حاويتين بداخلهما عجلات دفع رباعي دون الموديل مخالفتين لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الأوسط بمحافظة البصرة.وأوضح المتحدث باسم هيئة المنافذ الحدودية علاء الدين القيسي، في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، أنه “تم ضبط حاويتين مخالفتين لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم […]

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