تأسيس حزب جديد في أمريكا يحمل اسم “إلى الأمام”

2022/07/29 | 19:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مجموعة من الأعضاء السابقين في الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة تأسيس حزب جديد وثالث في البلاد.

ويحمل الحزب الجديد اسم إلى الأمام وسيرأسه المرشح الديمقراطي السابق للرئاسة أندرو يانغ والحاكم الجمهوري السابق لولاية نيوجيرسي كريستين ويتمان.وأكد أعضاء مؤسسون في الحزب انهم يأملون بأن يصبح الحزب بديلا فعالا للحزبين الجمهوري والديمقراطي الذين يهيمنان على السياسة الأمريكية لافتين الى ان الحزب سيعقد سلسلة فعاليات في أكثر من عشرين مدينة في الخريف المقبل لإطلاق برنامجه وجذب الدعم.

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