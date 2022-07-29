2022/07/29 | 20:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن ماتيوز مورافيكي، رئيس الوزراء البولندي، أنه إذا كان الاتحاد الأوروبي يرغب في إجبار بولندا على خفض استهلاكها من الغاز، فقد تستخدم وارسو حق النقض ضد اتفاقية الاتحاد الأوروبي الأخيرة بشأن تخفيض استهلاك الغاز بنسبة 15 بالمائة.وذكرت …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بولندا تهدد باستخدام "الفيتو" ضد اتفاقية الاتحاد الأوروبي بشأن استهلاك الغاز) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بولندا تهدد باستخدام "الفيتو" ضد اتفاقية الاتحاد الأوروبي بشأن استهلاك الغاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).