طائرة ركاب روسية تطلق إشارة استغاثة فوق بحر قزوين

2022/07/29 | 20:00 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أطلقت طائرة ركاب روسية من طراز "بوينج" كانت متجهة إلى موسكو قادمة من العاصمة الشيشيانية جروزني، إشارة اشتغاثة أثناء تحليقها فوق مياه بحر قزوين.وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة، أن الطائرة اختفت من خارطة موقع (Flightradar) …

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