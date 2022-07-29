الاتصالات تعلن بدء استقبال شكاوى المواطنين المشتركين بخدمة الكيبل الضوئي

2022/07/29 | 20:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الاتصالات، اليوم الجمعة، عن بدء استقبال شكاوى المواطنين المشتركين بخدمة الكيبل الضوئي من خلال استحداث استمارة الكترونية.وذكر بيان للوزارة تلقته ايرث نيوز، انه “حيث تمت المتابعة من قبل دائرة العلاقات والاعلام في الوزارة للخدمات التي تقدمها الشركات المجهزة لخدمة الكيبل الضوئي من خلال اجراء عدد من الجولات الميدانية لاستطلاع اراء […]

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