عائلة هشام الهاشمي تنفي تسلمها مبلغ دية للعفو عن القاتل

2022/07/29 | 20:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة:أصدرت عائلة الخبير الأمني والاستراتيجي الراحل هشام الهاشمي، الجمعة 07/29/2022، توضيحاً بشأن ما تداولته مواقع...

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