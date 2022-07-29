2022/07/29 | 20:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال شهود عيان ان جمهو.ر يرفع شعارات ضد تيار الحكمة بدأ بالتجمع امام مكاتب...

ظهرت المقالة تظاهرات في بغداد منسوبة لانصار التيار الصدري ترفع شعارات ضد تيار الحكمة أولاً على المسلة.

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