2022/07/29 | 20:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ متابعة… أكدت الصين، اليوم الجمعة، ان الانتشار العسكري الأميركي في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي ، والذي وصفته بـ”التنمر الملاحي”، قد يشعل مواجهات.وعبرت السفارة الصينية في مانيلا عن “أسفها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصين تصف الانتشار الأمريكي في المياه المتنازع عليه بـ” التنمر الملاحي” المركز الخبري الوطني.

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