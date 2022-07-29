2022/07/29 | 20:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد..أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، عن إعادة أبراج وخطوط نقل الطاقة في الحويجة التي تعرضت لعمل تخريبي إلى الخدمة.وقال الناطق باسم الوزارة أحمد موسى في تصريح تابعه /المركز الخبري الوطني/، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد تعرضها لعمل تخريبي..الكهرباء تعيد خطوط نقل الطاقة للخدمة في الحويجة المركز الخبري الوطني.

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