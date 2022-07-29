2022/07/29 | 20:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدء مراسم استبدال رايتي قبتي الإمام

الحسين واخيه ابو الفضل العباس (عليهما

السلام) الحمر بالرايات السود

يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء مراسم استبدال رايتي قبتي الإمام الحسين واخيه ابو الفضل العباس (عليهما السلام) الحمر بالرايات السود) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء مراسم استبدال رايتي قبتي الإمام الحسين واخيه ابو الفضل العباس (عليهما السلام) الحمر بالرايات السود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).