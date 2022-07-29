شاهد من الجو.. لحظات قبل اعلان الحزن في كربلاء

2022/07/29 | 20:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر وكالة نون الخبرية، لقطات من مدينة

كربلاء المقدسة، وهي تستعد لاستقبال

شهر محرم الحرام.

تصوير: علي فتح الله - عمار الخالدي

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