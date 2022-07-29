امطار متوقعة في محافظات العراق مساء اليوم - عاجل

2022/07/29 | 20:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، الجمعة، تسجيل امطار في محافظتي البصرة وميسان مساء اليوم.

وقال العطية في منشور على "فيسبوك" اطلعت عليه (بغداد اليوم) ان "سحبا رعدية تحاول الدخول الى أجوائنا من جهة ايران".

واضاف ان "المشكلة اراضينا منخفضة والسحب بدخولها تعاني الاحترار والتلاشي لكن نتأمل خيرا الليلة في البصرة وميسان بامطار رعدية خفيفة ".

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