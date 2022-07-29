بدء مراسم استبدال رايتي قبتي الإمامين الحسين والعباس (ع) الحمر بالرايات السود

2022/07/29 | 20:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كربلاء

بدأت مساء اليوم الجمعة مراسم استبدال رايتي قبتي الإمامين الحسين والعباس (ع) الحمر بالرايات السود.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إنه تم البدء بمراسم استبدال رايتي قبتي الإمامين الحسين والعباس عليهما السلام الحمر برايات الحزن السود إيذاناً بدخول شهر محرم الحرام.

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