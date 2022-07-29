نائب عن بابل: لدينا مناطق بالمحافظة لاتصل اليها مياه الإسالة

2022/07/29 | 20:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بابلكشف النائب عن بابل حسين السعبري، اليوم الجمعة، عن وجود مناطق بالمحافظة لاتصل اليها مياه الاسالة حيث بدأت الحكومة المحلية ومن خلالنا ايضا بتجهيزها بالصهاريج الخاصة بمياه الشرب والغسل.

وقال السعبري لـ(بغداد اليوم ) ان "هناك تجاوز لعدد من الفلاحين على المياه مايؤثر لعدم وصولها الى المناطق التي تقع في ذنائب الانهر وهذا ما أثر على زراعة بعض الفلاحين من جهة والتأثير على المناطق من خلال عدم وجود مياه الاسالة" .

وتابع السعبري ان "هناك تواصل مع وزارة الموارد المائية ونرفض توجيهات محافظ بابل السابقة بشأن التجاوز على الحصص المائية من بعض الفلاحين".

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