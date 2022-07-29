كيف ستتعامل الحكومة المصرية مع رفع الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة؟

2022/07/29 | 20:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع خبراء أن تتجه مصر إلى تحريك سعر الفائدة وخفض سعر صرف الجنيه ومحاولة سرعة الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي لمواجهة تداعيات قرار الفيدرالي الأمريكي بزيادة سعر الفائدة 0.75 نقطة أساس، يوم الأربعاء

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