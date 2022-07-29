المالكي لا يتقن الا ( الكي ) بالنار !

2022/07/29 | 20:20 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خالد القره غولي منذ نشأ الاستعمار الأوروبي في بداية القرن الماضي في العالم بأسره وأراد السيطرة على الشعوب العربية البسيطة الأسيوية والإفريقية وكانت الأمور بيديه ركز الحلفاء من الدول الكبرى...أكمل القراءة ←

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