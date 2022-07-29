العامري يدعو لنبذ الشقاق ودفع الفتن عن العراق لإنجاز الخطوات الدستورية

2022/07/29 | 21:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … دعا رئيس ائتلاف الفتح، هادي العامري، اليوم الجمعة، الى نبذ الشقاق ودفع الفتن والتطلع الى الاستقرار وانجاز كل الخطوات الدستورية.وذكر العامري في بيان تلقته وكالة /المعلومة/، انه “بحلول شهر محرم الحرام نعزي صاحب العصر والزمان (عج) والمرجعية الرشيدة ، والولاية الوارثة ، وأسر الشهداء والمضحين وكل المؤمنين والموالين والمحبين.في شهر […]

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