2022/07/29 | 21:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هنأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، الشعب العراقي والأمة الإسلامية بحلول العام الهجري الجديد، داعيا الجميع إلى العمل مخلصين لمنع انزلاق الأوضاع، وتحمل المسؤولية الوطنية للحفاظ على مصالح الشعب والوطن.

وقال الحلبوسي في تغريدة على تويتر، “بحلول العام الهجري الجديد، نسأل الله القدير أن يحفظ بلادنا ويمن علينا بنعمة الأمن والوئام، وأن يكون عاما للتفاهم والتعاون من أجل العراق”.

وأضاف الحلبوسي، “ندعو الجميع ونحن أولهم إلى العمل مخلصين لمنع انزلاق الأوضاع، وتحمل المسؤولية الوطنية للحفاظ على مصالح الشعب والوطن، ومن لا يهتم لأمر العراقيين فليس منهم”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس البرلمان يهنأ بحلول العام الهجري الجديد ويؤكد: من لا يهتم لأمر العراقيين فليس منهم) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس البرلمان يهنأ بحلول العام الهجري الجديد ويؤكد: من لا يهتم لأمر العراقيين فليس منهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).