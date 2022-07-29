الكربلائي: الإمام الحسين

2022/07/29 | 21:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإمام الحسين يريد منا أن نرعى حرمة الأموال العامة والخاصة.

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