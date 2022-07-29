2022/07/29 | 21:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، إنه دعا نظيره الروسي، سيرغي لافروف، حول إلى قبول مقترح واشنطن بشأن الإفراج عن بريتني غراينر وبول ويلن، المحتجزان في روسيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأول مرة منذ فبراير.. بلينكن يتحدث إلى لافروف ويكشف فحوى المكالمة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لأول مرة منذ فبراير.. بلينكن يتحدث إلى لافروف ويكشف فحوى المكالمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).