صندوقُ النقدِ الدولي يُحدد أسعارَ العملات لسلة تقييم حقوق السحب الخاصة

2022/07/29 | 22:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنَ صندوقُ النقدِ الدولي - اليوم الجمعة - عن تحديد المبالغ الجديدة للعملات الخمس التي ستحددُ قيمة حقوق السحب الخاصة خلال مدة التقييم الجديدة التي تمتدُّ من مطلع أغسطس 2022 حتى 31 يوليو 2027.وأكدَ الصندوقُ، أنَّ المجلسَ التنفيذي قرَّرَ …

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