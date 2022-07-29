2022/07/29 | 22:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الجمعة، أنه أمام العراق استحقاقات كبرى لن تُنجز إلا بوحدة الصف.وقال صالح في تغريدة هنأ بها بحلول العام الهجري الجديد وتابعتها /المركز الخبري الوطني/، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الجمهورية بحلول العام الهجري الجديد: لا بد من العمل الجاد لتلبية متطلبات المواطنين وتطلعاتهم المركز الخبري الوطني.

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